Хиты The Beatles под открытым небом. Лариса Долина даст концерт в усадьбе Архангельское 25 сентября

Лучшие хиты Майкла Джексона, Стива Уандера и «Битлз» прозвучат под открытым небом в усадьбе Архангельское 25 сентября. Концерт дадут народная артистка России Лариса Долина и ее лучшие студенты в сопровождении Jazz Magic.

Источник фото: официальный сайт усадьбы Архангельское

Архангельское — старейшая в России усадьба. В восемь часов вечера все желающие смогут окунуться в мир музыки, которая будет звучать на фоне подмосковного Версаля. Так часто называют это место.

Долина с ее студентами выступят в сопровождении Jazz Magic под руководством Сергея Долженкова.

Мэтры мировой музыки не раз отмечали голос певицы и ее технику владения им. Об этом говорили Эл Джерро, Джордж Дюк, Рэнди Брекер, Евгений Светланов, Елена Образцова и многие другие.

Концерт организует креативное агентство RedEvents, которое создавало яркие шоу в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», оранжерее ВДНХ, на крыше или в других необычных местах столицы.

Детали музыкального вечера

Все начнется в 20:00. Организаторы гарантируют социальную дистанцию и другие антиковидные меры.

Посетителям порекомендовали приходить на концерт заранее. Билеты уже в продаже — приобрести их можно по ссылке.

Усадьба Архангельское находится в Красногорске. Все справки можно получить по телефону +7 (903) 019-30-04.