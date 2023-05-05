Подмосковье 05 мая 2023, 17:52 Ландшафтные композиции появились на территории от Киевского вокзала до станции Поклонная к 9 Мая "Московская Железная дорога"

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В преддверии Дня Победы на участке от Киевского вокзала до станции Поклонная появились ландшафтные композиции. Об этом сообщили в минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

На пути можно увидеть обновленную красную пятиконечную звезду в обрамлении георгиевской ленты и поздравлением «С Днем Победы!». В центре композиции расположили надписи «9 Мая», «Москва», «Золотой звездой Героя» и орден Великой Отечественной войны.

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Размеры композиций составляет от 10 на 12 метров. Они расположили на откосе железной дороги примерно в 800 метров друг от друга. Их хорошо видно из окна поезда.

Также железнодорожники благоустроили территорию возле памятников и стел,. У мемориала в вагонном депо Бирюлево высадили аллея памяти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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