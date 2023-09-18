Подмосковье 18 сентября 2023, 14:11 Лакокрасочное производство в Сергиевом Посаде получило промышленную ипотеку Фото: unsplash.com

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Компания «Дорожный Эксперт» в Сергиевом Посаде, которая производит лакокрасочную продукцию и металлоизделия, получила кредит в рамках госпрограммы «Промышленная ипотека». Предприятие получило 28 миллионов рублей.

«С помощью льготного кредита инвестор выкупил объект общей площадью 700 квадратных метров в Сергиево-Посадском городском округе, где уже запущено производство лакокрасочной продукции и металлоизделий. На предприятии трудоустроено 14 человек», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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Компания выпускает товары под брендом Road Expert. На предприятии производят парковочные столбики, ограждения, автобусные остановки.

Разработку программы льготных кредитов для бизнеса инициировал губернатором Московской области Андрей Воробьев.

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