Лайнер Suреrjеt 100 назвали в честь Серпухова

Лайнер Superjet 100 получил имя подмосковного города Серпухов. Название и герб населенного пункта размещены на носовой части фюзеляжа. Это 10-й борт авиации, получивший имя в честь одного из городов Московской области. Лайнер уже приступил к полетам.

Superjet 100 авиакомпании «Россия» имеет двухклассовую компоновку на 87 мест. Их них 12 отвечают стандартам бизнес-класса и 75 — эконома.

Данные лайнеры называют в честь подмосковных городов в рамках соглашения об информационном партнерстве. Оно было заключено между правительством региона и авиакомпанией весной 2021 года.

Самолеты с «подмосковными» именами летают внутри России. Они рассказывают пассажирам о туристическом потенциале региона и привлекают внимание жителей страны к уникальным историческим городам, расположенным рядом со столицей России.

Главная задача проекта — популяризация отдыха в Московской области. Многие города региона представляют собой идеальный вариант так называемо «поездки выходного дня».

Помимо Серпухова, лайнеры также названы в честь Волоколамска, Дмитрова, Дубны, Истры, Сергиева Посада, Талдома, Клина и Коломны.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот») стала второй в списке отечественных авиаперевозчиков с наибольшим числом эксплуатируемых самолетов. Сейчас в ее флоте 116 самолетов.

Флагман авиакомпании — лайнер Superjet 100. По последним данным, в парке их 56. Все они отправились в небо в этом году. Судя по темпам запуска самолетов, которые ранее не относились к парку, «Россия» заработала славу самого динамично растущего авиаперевозчика в мире.