Узнать о детстве Достоевского и стать ближе к природе. Как работает волонтерский лагерь в Даровом

Большой лагерь для волонтеров появился неподалеку от усадьбы Даровое в Зарайске, где провел детство Федор Достоевский. Каждый день здесь придумывают разные программы для отдыха. Это и разные активности, и погружение в историю, посещение музея писателя. Скоро должна появиться библиотека.

Лагерь похож на микротрейлерный парк — гостей размещают в маленьких домах на колесах. Для приема пищи все собираются вместе за общим столом. Причем даже во время еды происходит маленький исторический экскурс.

«Мы все в гостях у Александра второго, потому что Федор Михайлович был туда приглашен, для того что бы заниматься с великими князьями Сергием и Павлом и вот это меню собрано по воспоминаниям. На завтрак, например, была каша от няньки великих князей», — рассказала гендиректор «Коломенского центра познавательного туризма» Наталья Никитина.

Каждый день в лагере очень разный — может быть культурная программа или гастрономическая. В центральном шатре слушают музыку, занимаются рукоделием, делают гербарии. Отдельное удовольствие — встреча заката. Достоевский, музей которого, расположен всего в двух километрах от лагеря, вспоминал местные закаты и виды полей из родительской усадьбы, когда его сослали на каторгу.

«Едет к нам библиотека, которую мы выписали, все книжки, которые читал сам Федор Достоевский. Одним из его любимых писателей был Вальтер Скот», — рассказали в лагере.

Во время отдыха здесь занимаются и физической работой — высаживают деревья. В прошлом семья Достоевских владела полями площадью 600 десятин (почти 700 гектаров), так, что хватало места и под сады, и под гречку, вот это теперь начали понемногу возрождать. Принять участие в этом может любой желающий.

Одной из участниц лагеря Соне всего 9,5 лет. Девочка поделилась, что ей очень нравится наблюдать за ростом растений, которые можно посадить. Компания ребят веселая, поэтому все забывают о телефонах и интернете.

Во время смены, которая длится неделю, дважды устраивают экскурсию в музей-усадьбу Достоевского. В трейлерах, где живут отдыхающие, хватает места, несмотря на небольшие габариты. В одном из таких домов на колесах комфортно разместилась семья из трех человек. Но по большому счету внутри трейлера никто не проводит много времени — в хорошую погоду кто же захочет сидеть в четырех стенах, когда так много занятий снаружи. Даже во время тихого часа многие предпочитают погулять на природе.

«Это тоже отсылки к Достоевскому, потому что он уходил из дома, гулял когда был маленьким, они дома практически не проводили время, если только читали, да, но мы даже читаем на улиц в шатре», — рассказал один из участников смены.

Наталья Никитина тоже отметила прелесть пеших прогулок и напомнила, что этими же видами когда-то любовался великий писатель.

«И кто знает, что будет с этими детьми, которые приехали сюда — это точно повлияет на осознание, на будущее, я в этом уверена. Я вот сейчас об этом говорю, а у меня мурашки»,— призналась она.

Создать проекта такого лагеря помогали неравнодушные люди, оказал поддержку и фонд президентских грантов. Впереди еще очень много работы. Самой главной целью волонтеры называют сохранение наследия семьи писателя. Вместе с музейными работниками они восстанавливают исторический ландшафт, изучают и берегут эти памятные места, узнавая больше о писателе и его окружении.