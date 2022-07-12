«Лагерь настоящих героев» в Одинцове примет более 2 тысяч детей

Лагерь, расположенный в Кубинке, на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», примет этим летом более двух тысяч детей.

«Лагерь настоящих героев» — это всероссийский проект патриотического воспитания молодежи. Сейчас здесь подходит к концу третья смена. Она называется «Школа выживания».

Почти 300 девочек научились строить укрытия, разжигать костер, добывать воду, играть в лазертаг. Кроме того, они узнали, как работают связисты, и получили знания по оказанию первой медпомощи.

За летний период в лагере пройдет семь смен продолжительностью 12 дней. И за это время «Лагерь настоящих героев» примет более 2000 детей.

«На территории Одинцовского городского округа продолжается летняя оздоровительная кампания. По муниципальным путевкам в „Лагерь настоящих героев“ отправятся 52 школьника. Это отличная возможность для ребят провести летние каникулы не только весело, но и с пользой», — рассказал глава городского округа Одинцово Андрей Иванов.

Ранее в парке «Патриот» прошла торжественная церемония закрытия всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Победителями в этом году стали юнармейцы Камчатки.