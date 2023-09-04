Подмосковье 04 сентября 2023, 15:14 Лабораторные проверки показали благоприятную обстановку с качеством воздуха в Подмосковье ГКУ "Мособлэкомониторинг"

Читать 360tv в

Мобильные лаборатории Минэкологии Подмосковья совершили 102 выезда для проверки чистоты воздуха в августе. Специалисты отметили благоприятную обстановку и превышения концентрации только отдельных соединений.

Как рассказал глава министерства Тихон Фирсов, лаборатории проверяли состояние воздуха и воды. Было запланировано 90 рейдов, а проведено 102.

Реклама

«В том числе 57 выездов проведено дежурной службой „Мособлэкомониторинга“. По результатам исследований направлено 10 уведомлений о прекращении негативного воздействия на окружающую среду», — сказал он.

До конца этой недели в Подмосковье сохранится почти безветренная погода, а в четверг и пятницу его скорость поднимется до трех метров в секунду. Жителей просят не сжигать отходы и порубочные остатки, чтобы не доставлять дискомфорт соседям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».