Лаборатория по исследованию антител к СОVID-19 заработала в Королеве

«Особой подготовки не нужно. Вы приходите желательно натощак, сдается кровь из вены, чтобы узнать антитела. Переболели вы коронавирусом или еще нет. В принципе, через сутки анализ уже готов», — говорит процедурная медсестра Юлия Беняковкина.

Кровь берут из вены — это самый точный способ определения антител. Процедура стандартная, занимает несколько минут.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, эта лаборатория — одна из самых продвинутых в Подмосковье, в которых делают анализы на антитела. В поликлиниках области вы можете сдать анализ, а обрабатывают их как раз здесь. Аппарат для иммуноферментного анализа за раз обрабатывает десятки тестов, за день — сотни. Процесс полностью автоматизирован.

Источник фото: телеканал «360»

ИФА-анализы позволяют выявить только тех, кто уже переболел коронавирусом. Носителей в бессимптомной форме здесь определить нельзя.

Сдать тест на антитела в Подмосковье может любой желающий. Записаться в процедурную можно через портал госуслуг или по телефону: 8 (800) 550-50-30.