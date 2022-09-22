Лаборатория по испытанию дорожных материалов получила землю в Люберцах | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 17:08 Поделиться Telegram

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Viber Лаборатория по испытанию дорожных материалов получила землю в Люберцах

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Производственная лаборатория по испытанию дорожно-строительных материалов «Лабрадор» получила в аренду участок в Люберцах. Ранее он принадлежал другому учреждению, из-за чего предприятие не могло полноценно им распоряжаться.

Здание лаборатории находилось на участке, который был в оперативном управлении другой организации, объяснила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

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«Передача участка в аренду позволит предприятию полноценно его эксплуатировать и содержать расположенный на нем объект недвижимости», — добавила она.

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Предприятие занимается испытанием дорожно-строительных материалов, контролем работ и технадзором строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей повышать условия труда.

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