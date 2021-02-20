Лаборатория контроля качества появится в сырном кластере Подмосковья

В сырном кластере, строящемся в Подмосковье, создадут лабораторию контроля качества. В ней смогут проверять молоко для производства и уже готовые продукты.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Мы уверены, что сыр будет качественным. На территории сырного кластера появится своя лаборатория, которая будет стоять на страже поступления хорошего молока Сергей Воскресенский.

Там же, по его словам, будут проверять уже готовые продукты. Также кластер обеспечат дополнительными электрическими мощностями.

«По электричеству есть вопросы. Сейчас мощностей хватает для того, чтобы открыть здесь заводы двух резидентов. С открытием следующих мы будем разговаривать с энергетиками и поэтапно решать этот вопрос», — отметил министр.

Сергей Воскресенский отметил, что сырный кластер запустят на полную мощность в 2022 году.