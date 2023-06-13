Подмосковье 13 июня 2023, 20:58 Лаборатория Госветслужбы Подмосковья расширила область аккредитации Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Испытательная лаборатория Ленинской ветстанции расширила область аккредитации в национальной системе Росаккредитации, что позволит проводить исследования по новым методикам. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Это, в первую очередь, влияет на качество исследований, а также сокращает сроки их проведения. Профессиональные исследования и тесты, выполненные новейшими методами, снижают риск ошибок и позволяют оптимизировать затраты на производство», — добавил Филимонов.

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Теперь лаборатория сможет исследовать молоко на наличие антибиотиков.

Всего в прошлом году специалисты учреждения провели около 14 тысяч диагностических исследований. В регионе работает 13 ветеринарных (испытательных) лабораторий Госветслужбы Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал поддерживать аграрные предприятия региона.

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