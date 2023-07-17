Подмосковье 17 июля 2023, 15:52 Лаборатория для оценки безопасности медицинских изделий открылась в МОНИКИ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Лаборатория токсикологических исследований открылась в МОНИКИ. В ней будут проводить испытания медицинских изделий для оценки их биологической безопасности.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, современное оборудование сможет давать сверхточные результаты и поможет избежать ошибок в диагностике, которые могут привести к вредным воздействиям медицинских изделий на организм. Руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований Светлана Ерофеева рассказала, что лаборатория позволит разработать новые подходы и методы в сфере оценки биологической безопасности.

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«Мы проверяем медицинские изделия на наличие токсических и биологически опасных веществ. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем при использовании они не навредили пациентам. Абсолютно любые медицинские изделия проходят доклинические исследования — от марли до кардиостимуляторов», — рассказала она.

В лаборатории будет работать собственная система менеджмента качества, соответствующая требованиям межгосударственного стандарта. Институт планирует расширить деятельность в сфере оценки безопасности медицинских изделий в будущем.

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