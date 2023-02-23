Подмосковье 23 февраля 2023, 13:36 Лаборатория для изучения устойчивости семян к изменениям климата заработала в Одинцове

Читать 360tv в

В Федеральном научном центре овощеводства в Одинцове заработала лаборатория, где молодые ученые проверяют семена на устойчивость к разным климатическим условиям. Также аспиранты наблюдают за всхожестью растений.

«Здесь у нас подбирается концентрация для обработки семян амаранта <…> Мы смотрим, как концентрация препарата влияет на качество семян, на энергию прорастания, на всхожесть», — сообщила младший научный сотрудник центра Маргарита Марева.

Реклама

Лаборатория оснащена современным оборудованием. Ее открыли в рамках национального проекта «Наука и образование».

Реклама

В центре ученые работают не только с семенами редкого амаранта, но и обычного репчатого лука.

«Мы сейчас занимаемся посевом семян лука репчатого в чашке Петри — это прозрачный лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра. У нас очень много сортов. Мы будем проверять всхожесть, энергию прорастания», — заявила старший научный сотрудник центра Ирина Кайгородова.

По ее словам, данные о всхожести будут вносить в документы к семенам. В будущем ученые планируют изучить методы посевной обработки семян. Работа направлена на повышение урожайности овощей в стране.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».