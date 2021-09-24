Лабиринты, проклятые дороги и жуткие урочища. Топ-5 мистических мест Подмосковья

Московская область знаменита не только красивыми усадьбами, живописными парками и интересными музеями. В Подмосковье есть места, которые придутся по нраву любителям острых ощущений. «360» собрал наиболее интересные из них.

По лабиринтам Сьяновских каменоломен в Домодедово десятилетиями бродили поклонники мистики и необычного времяпрепровождения. Считалось, что проход по одному из самых длинных лазов — «Щучьему» — может вернуть человеку память о моменте собственного рождения или открыть сверхспособности. Вход в Сьяны сейчас закрыт. Его заварили после того, как в декабре 2020 года там потерялась группа детей с экскурсоводом.

Участок трассы между Люберцами и Лыткарино возле деревни Пехорка считают проклятым. По слухам, здесь расположено древнее захоронение XI века — последнее пристанище самоубийц. На обочинах водителям являются призраки, якобы фиксируются магнитные аномалии и часто происходят смертельные ДТП.

На стыке Владимирской области и городского округа Шатура находится урочище Шушмор — известная во всей России аномальная зона. Загадочное место не обозначено ни на одной карте и окружено несколькими километрами заболоченных лесов. В XIX веке в урочище пропадали люди, в наше время исследователи указали на сильные магнитные колебания в этих местах. А местные жители рассказывают легенду о заросшем мхом каменном шаре.

В городском округе Шатура раскинулось идеально круглое Смердячье озеро. По одной из версий, оно образовалось около 10 тысяч лет назад в результате падения метеорита. Существует легенда о стоявшей на берегу озера часовне, которая при странных обстоятельства рухнула в воду вместе с находившимся в ней дьяком.

Недалеко от села Радонеж давным-давно находилось древнее языческое капище Белые Боги. Слава у этого места дурная: в XII веке здесь якобы приносили жертвы язычники. Территорию исследовали при помощи аэрофотосъемки в советское время, обнаружив там напоминающую Стоунхендж планировку.