Квоту для сирот на поступление в техникумы и колледжи могут ввести в Подмосковье

Выездное заседание Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению прошло в Рузе 25 января. Депутаты обсудили различные вопросы, в том числе проработку новой меры социальной поддержки для детей-сирот, которые остались без попечения родителей.

Об этом рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. Его слова процитировали в Telegrm-канале Мособлдумы.

«Речь идет о предоставлении детям-сиротам квоты для поступления в средние профессиональные образовательные учреждения. Это нужная мера поддержки, которая, я уверен, не только будет востребована, но и поможет найти себя многим ребятам», — отметил он.

Брынцалов уточнил, что Мособлдума проработает детали этого законопроекта совместно с министерством социального развития Московской области.

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