11 февраля 2024, 12:55
Квиз в честь 225-го дня рождения Пушкина провели для волонтеров из Балашихи
Викторину на знание биографии Александра Пушкина провели для волонтеров из Балашихи. Школьники ответили на множество вопросов в день юбилея поэта.
По словам специалиста по работе с молодежью Виктории Фирсовой, квиз получился очень интересным, а ребята с легкостью ответили на все вопросы.
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«Эти мероприятия важны для нашей современной молодежи, чтобы не забывать культуру России, чтобы развиваться», — рассказала Фирсова.Напомним, что в 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения великого классика русской литературы Александра Пушкина.
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Школьники
Балашиха
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