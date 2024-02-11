Подмосковье 11 февраля 2024, 12:55 Квиз в честь 225-го дня рождения Пушкина провели для волонтеров из Балашихи Источник фото: Елизавета Приймак

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Викторину на знание биографии Александра Пушкина провели для волонтеров из Балашихи. Школьники ответили на множество вопросов в день юбилея поэта.

По словам специалиста по работе с молодежью Виктории Фирсовой, квиз получился очень интересным, а ребята с легкостью ответили на все вопросы.

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«Эти мероприятия важны для нашей современной молодежи, чтобы не забывать культуру России, чтобы развиваться», — рассказала Фирсова.

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