Подмосковье 19 февраля 2023, 19:51 Квиз-игру «Нескучные прогулки по Щелковской земле» провели в Подмосковье

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В Щелкове в рамках экопроекта «Юные защитники природы» состоялась интеллектуальная квиз-игра «Нескучные прогулки по Щелковской земле». В ней приняли участие учащиеся 5-10 классов в возрасте 12-17лет.

Игру провели в Центре творческого развития «Романтик», она стала итогом заочного задания по изучению особо охраняемых территорий страну, в том числе природных заказников городского округа Щелково.

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В квиз-игре приняли участие 11 команд из 10 образовательных учреждений округа.

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«Ребята многое узнали о пользе болот, редких животных и растениях, угадывали птиц по их голосам. Познакомившись с темой заповедников, памятников культуры, они научились понимать, в чем их отличия», — рассказала ведущая мероприятия и педагог-организатор Елена Белоконева.

По итогам игры первое место заняла Валерия Зубкова из Щелковского лицея № 7. Второе место разделили Олеся Ковальчук из СОШ № 12 и Маргарита Коновалова из 14-го лицея. Третье место заняла учащаяся щелковской гимназии № 6 Юлия Самбурова.

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