15 декабря 2023, 11:47
Квиз-игра к 30-летию Конституции России прошла для школьников в Балашихе
Квиз-игра прошла для учащихся школы № 3 в микрорайоне Павлино в Балашихе. Мероприятие приурочили к 30-летию Конституции России. Перед игрой ребят поприветствовал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.
«Очень важно, что Конституцию России, высший закон нашего государства, вы начинаете изучать именно в школе. Многие ответы на вопросы об устройстве нашей власти, роли президенты, депутатов и местного самоуправления можно найти именно в этом документе», — отметил депутат.
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В квизе приняли участие пять команд 7-9 классов. Ефимов поблагодарил директора школы № 3 Юлию Сучкову и председателя Молодежного парламента при Совете депутатов в Балашихе Викторию Терентьеву за популяризацию знаний о Конституции.
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