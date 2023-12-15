Подмосковье 15 декабря 2023, 11:47 Квиз-игра к 30-летию Конституции России прошла для школьников в Балашихе В интеллектуальной викторине приняли участие порядка 50 учащихся 7 -9 классов школы / Алексей Кашпуров

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Квиз-игра прошла для учащихся школы № 3 в микрорайоне Павлино в Балашихе. Мероприятие приурочили к 30-летию Конституции России. Перед игрой ребят поприветствовал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

«Очень важно, что Конституцию России, высший закон нашего государства, вы начинаете изучать именно в школе. Многие ответы на вопросы об устройстве нашей власти, роли президенты, депутатов и местного самоуправления можно найти именно в этом документе», — отметил депутат.

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В квизе приняли участие пять команд 7-9 классов. Ефимов поблагодарил директора школы № 3 Юлию Сучкову и председателя Молодежного парламента при Совете депутатов в Балашихе Викторию Терентьеву за популяризацию знаний о Конституции.

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