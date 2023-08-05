Подмосковье 05 августа 2023, 00:00 Квитанции по ЖКУ за июль сформировали для жителей Подмосковья РИА «Новости»

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Коммунальные счета за июль для жителей Подмосковья появились в почтовых ящиках и в личных кабинетах МосОблЕИРЦ. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Оплатить квитанции можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ». Также для абонентов работают терминалы в клиентских офисах расчетного центра.

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Через систему быстрых платежей внести средства за услуги ЖКХ можно без комиссии. Также при оплате с помощью СБП действует скидка 1%, акция продлится до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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