Подмосковье 05 июля 2023, 14:35 Квитанции на оплату ЖКУ украсили детскими рисунками к юбилею МосОблЕИРЦ ООО "МосОблЕИРЦ"

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Жители Подмосковья получат необычные квитанции за ЖКУ в июле. Бланки украсили рисунками детей, которые победили в конкурсе к 10-летию МосОблЕИРЦ.

Ребята из разных городов Подмосковья прислали на конкурс сотни работ. Победителями стали 11-летний Андрей Афанасьев из Люберец, семилетняя Анастасия Кочеткова из Балашихи и 16-летняя Марина Подгузова из Воскресенска. Их рисунки нанесли на квитанции МосОблЕИРЦ, которые абоненты получат в июле.

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«Благодаря конкурсу мы увидели, что дети уважают труд взрослых, учатся бережно относиться к природным ресурсам, к чистоте и порядку. Рисунки победителей на платежных документах — это наша признательность и благодарность жителям Подмосковья за их ответственность и своевременную оплату коммунальных услуг», — отметил генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.

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