Подмосковье 05 сентября 2023, 15:01 Квесты с полезными заданиями запустили в 4 парках Подмосковья Министерство культуры и туризма МО

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В четырех парках Подмосковья запустили квесты полезных дел, которые организовали по программе «Другое Дело» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Проект проходит в парках имени Олега Степанова в Серпухове, «Авангард» в Электростали, культуры и отдыха в Павловском Посаде и на улице 7 Ноября в Лосино-Петровском. С 1 сентября вдоль аллей в этих местах отдыха появились «дорожные знаки» программы «Другое Дело» с QR-кодами. Они ведут в мини-приложение «ВКонтакте», где предлагают подборку полезных заданий. Выполнив их, можно получить призы.

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«Наш совместный проект с „Другим Делом“ поможет привлечь молодежь в парки Подмосковья. Мы составили задания так, чтобы они носили не только развлекательный, но и образовательный характер. С ними легко погрузиться в историю парков, а для участников прохождение квестов станет настоящим приключением», — рассказала директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.

Задания простые, интересные и не займут много времени. К примеру, гости парка смогут заняться спортом на природе, посетить мероприятие парка с друзьями, пройти викторину об истории парка, сделать фото на известной локации. За выполнение заданий участники квеста получат баллы программы «Другое Дело». Их можно обменять на подарки от партнеров — сувениры, билеты на экскурсии, путешествия, стажировки и другие призы.

«Прогулки станут веселыми, азартными и полезными. Мы специально спрятали „знаки добрых дел“ на территории парка, чтобы найти их было интереснее. Все задания можно выполнять компанией», — отметил руководитель проекта «Другое Дело» Кирилл Хвиль.

Вскоре к проекту присоединятся и другие парки Подмосковья.