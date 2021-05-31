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    31 мая 2021, 11:19

    Квесты и концерты проведут в Подмосковье в Международный день защиты детей

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Подмосковье отпразднует Международный день защиты детей квестами, концертами, мастер-классами, показами мультфильмов, выставками. Всего подготовят свыше 400 программ. Их проведут 1 июня.

    Квесты и концерты проведут в Подмосковье в Международный день защиты детей | Изображение 1

    Королев

    В Королеве для ребят предусмотрят интерактивную программу «Остров детства». Они смогут присоединиться к мастер-классу циркового коллектива «Энергия» и викторине о кино.

    Здесь же юные зрители увидят мультфильм «Огонек Огниво». А проведут всю программу во Дворце культуры имени Калинина.

    Балашиха

    В Доме культуры «Саввино» в Балашихе состоится масштабная программа с тематической викториной и театрализованными постановками «Солнца яркие лучи».

    Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» проведет онлайн-выставку рисунков «Улыбка детства».

    Квесты и концерты проведут в Подмосковье в Международный день защиты детей | Изображение 2

    А в Сельском центре культуры и досуга «Рассвет» детям покажут мультфильм «Гуси-лебеди».

    Наро-Фоминск

    Во Дворце культуры «Апрелевка» Наро-Фоминского городского округа можно будет посетить программу «Навстречу радуге».

    Ребят ждут театрализованное представление, викторина «Лето, книга, дружба» и парад мультипликационных героев.

    Сергиев Посад

    Мюзикл «Маугли» покажут в Доме культуры «Юность» Сергиева Посада.

    Культурный центр «Елизавета Мамонтова» приглашает на квест-игру «В стране детства».

    Квесты и концерты проведут в Подмосковье в Международный день защиты детей | Изображение 3

    Детский фестиваль талантов организуют в Культурно-досуговом центре «Радуга», где детей ждут мастер-классы по прикладному творчеству, шашечно-шахматные турниры и выставка рисунков, керамики.

    Серпухов

    А в Серпухове покажут анимационное шоу «Праздник детства». Его подготовят Культурно-творческий центр городского округа с Государственным академическим центральным театром кукол имени Образцова.

    Пройдет здесь и музыкальный фестиваль мороженого Musicice-creamfest.

    Шаховская и Орехово-Зуево

    В Муриковском сельском доме культуры Шаховской состоятся литературный квест и танцевальный флешмоб.

    Квесты и концерты проведут в Подмосковье в Международный день защиты детей | Изображение 4

    В Центре культуры и досуга Орехово-Зуевского округа проведут семейный фестиваль «Детское счастье».

    Гостей ждут концерт, турнир по настольным играм, фотозоны и развлекательные арт-пространства.

    Солнечногорск и Коломна

    А в Солнечногорске Центр культурного и спортивного развития запланировал выставку детских рисунков «Радуга детства».

    Городской центр культуры и досуга Коломны проведет онлайн-выставку рисунков «Страна рисования».