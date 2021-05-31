Квесты и концерты проведут в Подмосковье в Международный день защиты детей

Подмосковье отпразднует Международный день защиты детей квестами, концертами, мастер-классами, показами мультфильмов, выставками. Всего подготовят свыше 400 программ. Их проведут 1 июня.

Королев

В Королеве для ребят предусмотрят интерактивную программу «Остров детства». Они смогут присоединиться к мастер-классу циркового коллектива «Энергия» и викторине о кино.

Здесь же юные зрители увидят мультфильм «Огонек Огниво». А проведут всю программу во Дворце культуры имени Калинина.

Балашиха

В Доме культуры «Саввино» в Балашихе состоится масштабная программа с тематической викториной и театрализованными постановками «Солнца яркие лучи».

Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» проведет онлайн-выставку рисунков «Улыбка детства».

А в Сельском центре культуры и досуга «Рассвет» детям покажут мультфильм «Гуси-лебеди».

Наро-Фоминск

Во Дворце культуры «Апрелевка» Наро-Фоминского городского округа можно будет посетить программу «Навстречу радуге».

Ребят ждут театрализованное представление, викторина «Лето, книга, дружба» и парад мультипликационных героев.

Сергиев Посад

Мюзикл «Маугли» покажут в Доме культуры «Юность» Сергиева Посада.

Культурный центр «Елизавета Мамонтова» приглашает на квест-игру «В стране детства».

Детский фестиваль талантов организуют в Культурно-досуговом центре «Радуга», где детей ждут мастер-классы по прикладному творчеству, шашечно-шахматные турниры и выставка рисунков, керамики.

Серпухов

А в Серпухове покажут анимационное шоу «Праздник детства». Его подготовят Культурно-творческий центр городского округа с Государственным академическим центральным театром кукол имени Образцова.

Пройдет здесь и музыкальный фестиваль мороженого Musicice-creamfest.

Шаховская и Орехово-Зуево

В Муриковском сельском доме культуры Шаховской состоятся литературный квест и танцевальный флешмоб.

В Центре культуры и досуга Орехово-Зуевского округа проведут семейный фестиваль «Детское счастье».

Гостей ждут концерт, турнир по настольным играм, фотозоны и развлекательные арт-пространства.

Солнечногорск и Коломна

А в Солнечногорске Центр культурного и спортивного развития запланировал выставку детских рисунков «Радуга детства».

Городской центр культуры и досуга Коломны проведет онлайн-выставку рисунков «Страна рисования».