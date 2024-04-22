Подмосковье 22 апреля 2024, 19:53 Квест профессий для школьников прошел в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В школе № 3 в Воскресенске состоялось познавательное мероприятие для старшеклассников — профориентационный квест под названием «Кто я?». Организатором выступил молодежный центр «Олимпиец».

Как сообщила Евгения Савельева, заместитель директора МУ «МЦ „Олимпиец“», этот квест стал уникальной возможностью для учащихся окунуться в мир разнообразных профессий. В ходе мероприятия ребята смогли не только ознакомиться с основными предприятиями округа, но и узнать о специфике профессиональной деятельности на каждом из них.

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В квесте приняли участие представители 11 образовательных учреждений округа. Мероприятие разделили на 13 площадок, каждая из которых представляла собой отдельную профессиональную область. Участники квеста перемещались по площадкам, выполняли задания и решали головоломки.

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