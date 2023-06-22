Подмосковье 22 июня 2023, 18:22 Квест по финансовой грамотности провели для учащихся в Сергиевом Посаде Министерство экономики и финансов Московской области

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Воспитанники образовательного учреждения «Православный центр образования имени Преподобного Сергия» приняли участие в квесте по финансовой грамотности. Об этом рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

«Квест „В мире финансов“ — самый любимый формат игры и у школьников, и у студентов. Он позволяет дать не только теоретические знания, но и сформировать практические навыки и понимание, что финансовая грамотность и ответственное отношение к деньгам — это важная основа жизни сегодня для каждого человека», — отметила Масленкина.

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Во время игры учащиеся узнают основы финансовой грамотности, стоит ли брать кредиты и многое другое. Участники квеста в Сергиевом Посаде поделились на восемь команд и, следую по маршрутному листу, прошли задания тематических пунктов. Лучшим игрокам вручили памятные подарки.

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