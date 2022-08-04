«Почувствовали себя предпринимателями». Квест по финансовой грамотности прошел в детском лагере Истры

Квест по финансовой грамотности провели в детском лагере «Юный строитель» в Истре. Подросткам рассказали о налогах, планировании своего бюджета, страховании, криптовалюте, кредитах и не только. Об этом сообщила министр экономики Подмосковья Наталия Масленкина.

Участниками квеста стали 200 ребят в возрасте от 11 до 16 лет. В числе организаторов — Минэкономики и Центробанк.

Знания продростков проверили на специальных станциях, где ребят ждали разные вопросы. Они прошли 10 тематических точек о налогах, доходах, кредитах, криптовалюте и не только.

О том, как правильно обращаться с кредитами, ребятам рассказал руководитель проектов НПО «Техномаш» Юрий Зубов.

«За каждой кредитной историей надо видеть какую-то более глубокую цель. Например, всегда помнить, для чего вы взяли образовательный кредит, что главное во всей этой истории — закончить обучение и выйти на хорошую высокооплачиваемую работу, чтобы потом его погасить», — отметил он.

За каждый этап квеста ребята получали баллы, по которым в конце определили победителя. Дополнительно участники зарабатывали очки от проекта «Другое дело», которые позже смогли потратить на промокоды, образовательные онлайн-сервисы, стажировки и многое другое.

«Каждый день — новые приключения, можно познакомиться почти с каждой отраслью. Но самое главное не победа, а участие», — рассказал один из участников.

Исполняющая обязанности начальника отдела финансовой грамотности главного управления Банка России по ЦФО Елена Селенко рассказала, что для ребят подготовили ребусы и анаграммы с терминами.

«Они должны отгадать ребусы, анаграммы, посвященные теме личных финансов, а также угадать, как им нужно вести себя, чтобы не попасть на уловки финансовых мошенников», — поделилась она.

В финале лучшие команды получили ценные подарки — сертификаты в парк развлечений, поездки на сыроварню, наборы мороженого. Победители признались, что очень старались.

«То, что мы получили первое место и призы, — это огромное счастье. Мы не думали, что выиграем. Командная работа — самое главное. Мы хотим еще таких мероприятий», — сказали ребята.

Глава Минэкономики Подмосковья Наталия Масленкина отметила, что важно учить детей финансовой грамотности со школьных лет. Особенно сейчас, когда существует много мошенников.

«Когда мы проводим мероприятия по финансовой грамотности для школьников или студентов, ребята открыты — они с интересом учатся и получают новые знания, понимая, что это нужно, прежде всего, им самим. Мы всегда чувствуем отдачу и благодарность на таких встречах», — сказала она.

Масленкина добавила, что такие мероприятия до конца лета проведут и в других детских лагерях Подмосковья. По ее мнению, игровой формат дает возможность ребятам подготовиться ко вступлению во взрослую жизнь.

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