Квест «Письмо солдата» прошел в Рошале

Квест «Письмо солдата», посвященный окончанию Второй мировой войны, провели для молодежи в городском округе Рошаль Московской области. Заданий набралось больше десятка: и в яблочко попасть, и пройти курс молодого бойца.

Теоретическая часть включала вопросы о крупных сражениях Великой Отечественной войны, практическая оказалась проверкой на выносливость. Последняя также включала стрельбу по мишеням из разного вида оружия, переход через бурелом, прохождение под колючей проволокой, а еще нужно было вынести с поля раненого товарища.

Одним из сложных этапов школьники назвали «Горный спецназ». Организаторы подготовили в рамках него три препятствия. Это наклонная и параллельная переправы, а также слэклайн — ходьба по канату «без рук». Молодые люди выполняли задания в полном альпинистском обмундировании. Это было необходимо, чтобы не упасть с веревочной трассы и преодолеть испытания.

«Мы считаем, что такие мероприятия должны проводиться всегда под девизом: „Никто не забыт, ничто не забыто“. Несмотря на то, что прошло уже 75 лет со дня Победы, каждый человек помнит и гордится», — заявила пресс-секретарь МГЕР Валерия Калантарова.

В квесте участвовали три команды. Они справились с заданиями за полтора часа. Лучший результат показала сборная команда «Молодежка». Второе место получили ученики лицея, а бронза досталась учащимся из школы №2.

«Все понравилось, все очень хорошо было! Было круто», — поделилась эмоциями член команды «Молодежка» Мария Цедякова.

В тот же день награды получили и участники творческих конкурсов. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Рошале прошли конкурсы рисунков и чтецов. Дипломы и сладкие призы получили более 30 ребят.