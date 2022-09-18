Квест-игру по книгам о Гарри Поттере провели в Электростали | 360°

Подмосковье 18 сентября 2022, 17:35 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Квест-игру по книгам о Гарри Поттере провели в Электростали Unsplash

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В Электростали прошла квест-игра по мотивам книг о Гарри Поттере «Тайны Тома Реддла». Пришедшие в библиотеку семейного чтения «Радуга» дети на час стали учениками школы чародейства и волшебства.

Основой для квеста стали события, описанные в романах писательницы Джоан Роулинг. Кто-то из ребят смотрел фильмы о Гарри Поттере, другие успели прочитать книги. Для многих из них герои бестселлера стали любимыми.

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«Обожаю Гарри Поттера, как и моя мама. Там много тайн и загадок, я их люблю», — призналась одна из участниц квеста, Виктория Баранаева.

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Юным участникам игры предстояло встретиться с Распределяющей шляпой, которая зачислила их на разные факультеты. Детям прочли лекции по зельеварению и травологии, предложили разгадать кроссворды и сыграть в старинные шахматы. В волшебной лавке для них показывали фокусы и угощали необычными сладостями.

«Очень приятно, что какие-то сейчас мероприятия проводятся на бюджетной основе. Вовлекают детей в какие-то мероприятия, что бы они <…> чем-то занимались», — отметила мать участника квеста Екатерина Воробьева.

Заведующая библиотекой семейного чтения «Радуга» Татьяна Просина обратила внимание, что родители жалуются на низкий интерес детей к чтению.

«Наша основная задача — приучать детей к чтению. И если мы их заинтересуем, <…> знаем, что [дело] пойдет на ура», — пояснила она.

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