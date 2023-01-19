Подмосковье 19 января 2023, 09:18 Квест-игру на знание финансовой грамотности провели для учеников лицея № 8 в Солнечногорске

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Четвероклассников из лицея № 8 в Солнечногорске проверили на знание финансовой грамотности. Экзамен прошел в формате квест-игры «Мы ребята деловые». Она охватит в этом году более 150 учеников.

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Ребята во время игры зарабатывали монеты — например, создавая рекламу конфет. Деньги получали в банке и отправлялись в магазин за покупками. Там они проверяли срок годности и состав товаров, обращая внимание на условия хранения. Все как в обычной жизни.

«Такие игры проводятся периодически. Сегодня это состав одних детей, через две недели <…> эта же игра будет проходить с другими детьми. То есть сразу всех не охватить, поэтому поочередно», — рассказала советник директора МБОУ лицей № 8 Екатерина Евстигнеева.

По словам учителей, финансовая грамотность необходима для жизни современного человека, поэтому познакомить детей с ее основами стоит как можно раньше.

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