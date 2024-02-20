Подмосковье 20 февраля 2024, 09:38 Квест для студентов прошел в парке «Москворецкий» в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Десять команд из разных городов Подмосковья приняли участие с студенческом квесте. Он прошел в парке культуры и отдыха «Москворецкий» в Воскресенске.

Организаторами квеста выступили воскресенское отделение партии «Единая Россия» и молодежный центр «Олимпиец». Мероприятие провели в рамках всероссийского спортивного марафона.

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«Спортивный марафон „Сила России“ проводится для популяризации здорового образа жизни и вовлечения всех жителей в одно общее яркое событие», — отметил глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Команды прошли 11 этапов: ребята проходили испытания на ловкость, смекалку, логику и физическую подготовку. Победителем квеста стала команда из Воскресенского колледжа, второе место досталось ребятам из молодежного центра «Маяк» в Егорьевске, а третьей стала команда из колледжа в Коломне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая обновляется каждый день.

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