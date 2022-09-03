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Квест для школьных классов прошел в Чехове

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Более 50 учеников с пятого по восьмой класс из Чехова и Серпухова соревновались в квесте «Маршрут дружбы» в городском парке культуры и отдыха. К ребятам присоединились дети из ДНР и ЛНР, которые с 1 сентября начнут учиться вместе с ними.

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«Сегодня в нашем обновленном парке культуры и отдыха прошло хорошее правильное мероприятие, которое мы назвали „Маршрут дружбы“. Название не случайно, потому что мы — российский народ — понимаем, любим и умеем дружить. Ценим дружбу, а дети только познают это понятие — „Дружба“. Поэтому очень важно было в преддверии 1 сентября его провести между соседями — дружественными округами — Чеховым и Серпуховым. По поручению нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева особое внимание уделяем тем людям, жителям и детям, которые вынуждены были переехать из ДНР и ЛНР и нашли новое место жительства в нашем Подмосковье. Благодаря сегодняшнему мероприятию они нашли новых друзей», — сказал первый заместитель главы администрации г. о. Чехов Константин Михальков.

В организации и проведении квеста активную помощь оказали волонтеры чеховского отделения «Молодой гвардии».

По итогам квеста победила дружба. После игр и танцев участников квеста накормили гречневой кашей и вручили памятные подарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал учителей Подмосковья к чуткому диалогу со школьниками.

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