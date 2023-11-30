Подмосковье 30 ноября 2023, 06:00 Квест для школьников по «Властелину колец» провели на «Олимпиадных школах МФТИ» Раскин Михаил

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В рамках проекта «Олимпиадные школы МФТИ» состоялся квест для школьников по «Властелину колец». Среди них представители крупных IT-компаний ищут потенциальных работников.

Партнерами Олимпиадных школ являются такие российские бизнес-гиганты, как Сбер и МТС.

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Представители компаний проводят для старшеклассников квесты и бизнес-игры, попутно тестируя у ребят определенные навыки. Именно те, которые могут помочь им в дальнейшем на потенциальной стажировке или работе.

«На самом деле, мы решили сделать для ребят мини-профориентацию. Этот квест позволяет примерить на себя различные профессии, которые представлены в IT. И каждая из станций в квесте посвящена реальному направлению работы, которое существует у нас в компании», — рассказала представитель МТС Виктория Лашина.

На квесте ребята решали задачи по физике, но не совсем обычные. Им предложили разобраться с натяжением паутины, в которую угодили хоббиты в книге Джона Толкиена «Две башни». Студенты МФТИ помогали школьникам справиться с задачами.

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