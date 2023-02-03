Подмосковье 03 февраля 2023, 18:51 Квас из хвои и травяной лимонад. Где попробовать старинные рецепты в Подмосковье Экоферма в Мытищах предложила туристам напитки по старинным рецептам

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Сироп из сосновых шишек, лимонады из трав и варенье из одуванчиков предлагают гостям на экоферме «Страус» в деревне Чиверево (округ Мытищи). Местный гастрономический хит — это квас на еловой хвое, который готовят по старинному семейному рецепту.

Агротуризм активно развивается в Подмосковье, а вместе с ним и ассортимент предлагаемых гостям угощений. Все чаще фермеры возрождают старинные рецепты, в составе которых натуральные ингредиенты и давние традиции.

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«Необычные блюда в меню встречаются все чаще, каждый производитель старается сделать собственный уникальный продукт», — говорит зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Например, на экоферме «Страус» гостей угостят хвойным квасом по старинному семейному рецепту. В основе напитка — молодые побеги сосны, которые заготавливают в сезон и обрабатывают специальным образом. Такой квас сохраняет все полезные свойства главного ингредиента и благоприятно влияет на организм.

Помимо кваса, экоферма предлагает гостям и другие аутентичные угощения: чесночную воду, травяной лимонад, сироп из молодых сосновых шишек, варенье из одуванчиков, топленое масло с розмарином и многое другое.

Помимо необычной еды, туристы едут на экоферму, чтобы увидеть и покормить страусов. Здесь есть так же контактный зоопарк, где обитают кролики, козлята, гуси и петухи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о компенсациях тем, кто развивает туризм в регионе.