Подмосковье 19 января 2024, 17:47 Квартиры жителей дома № 21 на Октябрьской улице в Электростали отремонтируют после коммунальной аварии Нина Басистая

Читать 360tv в

Квартиры в доме № 21 на Октябрьской улице пострадали от коммунальной аварии. Больше всех — квартира № 42 на последнем этаже. На нее обрушился мощный поток горячей воды. На потолке образовалась дыра, посыпалась штукатурка, стены намокли.

«Мы закрываем аварийную комнату, чтобы в других помещениях можно было дышать. Из-за высокой влажности воздух в квартире тяжелый. Лишний раз проветрить не можем, сразу становится холодно. Очень надеемся, что нам помогут в такой непростой ситуации», — отметил хозяин квартиры Игорь Филимонов.

Реклама

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов прошел по всем квартирам, пострадавшим от коммунальной аварии, и поговорил с жильцами. Он также дал распоряжение управляющей компании помочь жителям с ремонтом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».