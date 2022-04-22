Квартиры ветеранов Великой Отечественной войны отремонтировали в Химках

На недавнем общегородском совещании в Химках обсудили поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. На совещании под руководством главы городского округа Химки Дмитрия Волошина говорили о компенсации для ветеранов на оплату услуг ЖКХ и ремонт квартир по муниципальной программе.

«Наши ветераны — это наша гордость. С каждым годом их, к сожалению, становится все меньше. Они сражались за наше мирное небо, а мы сейчас должны о них позаботиться, создать для них комфортные условия жизни. В округе мы реализуем несколько программ поддержки ветеранов — ремонтируем жилье, полностью компенсируем оплату ЖКУ в преддверии Дня Победы», — рассказал Дмитрий Волошин.

На мероприятии также подвели итоги муниципальной программы по ремонту квартир ветеранов. В 2021 году химкинская администрация отремонтировала шесть квартир ветеранов Великой Отечественной войны. Еще одному ветерану закончат ремонт в квартире к майским праздникам.

В Химках ежемесячно отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам ВОВ, предоставляется льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 15%. Она утверждена постановлением Совета депутатов городского округа Химки. Ветераны ВОВ в Химках также получают полную компенсацию средств за оплату услуг ЖКУ в апреле. На эти выплаты в 2022 году из бюджета выделено более 670 тысяч рублей.

Сейчас в Химках проживает 57 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Большая часть из них проживает в Старых Химках — 22 человека. Еще 21 ветеран ВОВ живет в Новых Химках, восемь ветеранов в Левобережном, трое в Сходне и два человека в Подрезкове.