  • Квартиры в истринском ЖК «Павлово» готовятся получить 37 дольщиков

    25 ноября 2019, 19:04

    Андрей Зуев, Юлия Смирнова

    В городском округе Истра разрешения на ввод в эксплуатацию получили два дома ЖК «Павлово». Таким образом, 37 дольщиков получат свои квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
    Квартиры в истринском ЖК «Павлово» готовятся получить 37 дольщиков

    Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на ввод в эксплуатацию домов № 22 и № 23 ЖК «Павлово», обеспечив права 37 дольщиков.

    Изначально срок сдачи жилых домов был намечен на декабрь прошлого года. Строительство осуществлялось низкими темпами, и завершение стройки отодвигалось.

    «По итогам ввода объектов, обеспечены права 37 пострадавших граждан ЖК „Павлово“. На данный момент дома готовятся к заселению», − заявила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

    Квартиры в истринском ЖК «Павлово» готовятся получить 37 дольщиков | Изображение 1
    Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области

    Жилой комплекс расположен по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Лобаново, улица Новая. Двух и трехэтажные секционные дома рассчитаны на 72 квартиры.

    Застройщик объекта — ООО «Павловский квартал».