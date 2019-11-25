Квартиры в истринском ЖК «Павлово» готовятся получить 37 дольщиков

В городском округе Истра разрешения на ввод в эксплуатацию получили два дома ЖК «Павлово». Таким образом, 37 дольщиков получат свои квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешения на ввод в эксплуатацию домов № 22 и № 23 ЖК «Павлово», обеспечив права 37 дольщиков. Изначально срок сдачи жилых домов был намечен на декабрь прошлого года. Строительство осуществлялось низкими темпами, и завершение стройки отодвигалось. «По итогам ввода объектов, обеспечены права 37 пострадавших граждан ЖК „Павлово“. На данный момент дома готовятся к заселению», − заявила министр жилищной политики региона Инна Федотова. Источник фото: Министерство жилищной политики Московской области Жилой комплекс расположен по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Лобаново, улица Новая. Двух и трехэтажные секционные дома рассчитаны на 72 квартиры. Застройщик объекта — ООО «Павловский квартал».