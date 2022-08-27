Квартиры «под ключ» по губернаторской программе подарили детям-сиротам в Одинцове

Новые квартиры «под ключ» получили трое детей-сирот в Одинцове. Жилье получили по губернаторской программе поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в 2022 году выдали ключи 15 подросткам и еще 13 человек получат жилье до конца этого года.

В квартирах выполнен ремонт, они полностью укомплектованы бытовой техникой. Один из получивших ключи, студент Кирилл поделился, что хоть и учится на строителя, мечтает стать гейм-дизайнером. У него уже есть компьютер и все необходимое программное обеспечение. Не хватало только собственного жилья, чтобы реализовать свои творческие планы.

Источник фото: телеканал «360»

«Думаю заехать уже после учебы, после окончания 4 курса. Получить аттестат, выпускной провести и сразу уехать туда», — рассказал юноша.

Помимо Кирилла ключи от квартир получили еще два подростка. В квартиры можно заезжать хоть сегодня, детям-сиротам передали жилье «под ключ».