Подмосковье 05 апреля 2024, 21:00 Квартиру жителя Красногорска после некачественного ремонта восстановят к 1 мая Источник фото: Фатима Газалиева

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После общественного резонанса, который вызвала публикация в соцсетях жителя Красногорска Евгения Трибуцкого об обрушившемся в его доме потолке после некачественного ремонта коммунальных служб, глава городского округа Дмитрий Волков поручил своим подчиненным решить проблему. Немедленно выехавшая комиссия пообщалась с владельцем квартиры.

Оказалось, что потолок в квартире уже восстановили и протечек больше нет.

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«Принято решение с учетом недобросовестного подхода подрядчика, который ранее выполнял работы, оказать помощь, а именно выполнить текущий ремонт в квартире — побелить потолки и переклеить обои. Работы выполнят в срок до 1 мая»,— рассказали в администрации округа.

Евгений Трибуцкий поблагодарил заместителя главы округа Василия Власова, руководителя УК «Райцентр» Алевтину Рудченко и начальника ТО Красногорск Романа Сороконенко за оказанную помощь.

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