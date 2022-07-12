Квартиру на первом этаже выделили жителю Красногорска с ДЦП

26-летний житель Красногорска с диагнозом ДЦП обратился в администрацию города с просьбой об установке пандуса в его подъезде. Обращение взяли в работу, но специальная комиссия выяснила, что установить пандус технически невозможно.

В связи с невозможностью установки пандуса для инвалидной коляски в подъезде дома Дмитрия Козлова, молодому человеку выделили квартиру на первом этаже в другом районе города.

«Теперь Дмитрий живет в доме на Бульваре космонавтов. На пути к квартире — никаких препятствий, можно добраться самостоятельно. Да и само жилье, по мнению новосела, гораздо комфортнее», — рассказал советник главы городского округа Красногорск по земельно-имущественным отношениям Игорь Соболев.

Дмитрий Козлов говорит, что очень благодарен за помощь. Все хлопоты, связанные с переездом, взяла на себя администрация муниципалитета. В городской службе упаковали, перевезли и доставили в новую квартиру все личные вещи, технику и мебель хозяина.