Подмосковье 04 декабря 2023, 13:30 Квартиру инвалида СВО из Балашихи отремонтируют к концу года Unsplash

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Участник СВО из Балашихи получил ранение в бою и сейчас проходит реабилитацию в подмосковном центре «Ясенки». Руководитель фонда «Защитники Отечества» в Подмосковье Ольга Ермакова рассказала, что к моменту возвращения ветерана домой его квартиру отремонтируют и приспособят для жизни.

«Адаптация жилья — важный вопрос. Подмосковье является пилотным регионом в этом проекте. Уже обследовали 18 квартир и частных домов. Первым такую помощь получит инвалид первой группы Кирилл из Балашихи», — рассказала Ольга Ермакова.

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Квартиру Кирилла изучили с участием фонда «Защитники Отечества» и Всероссийского общества инвалидов. Сформировали документы и обсудили, что конкретно нужно предпринять для адаптации жилища. Проект прошел проверку и получил одобрение. Уже в декабре начнется ремонт.

«Сейчас Кирилл находится на реабилитации в „Ясенках“. Надеемся, что он вернется в жилье, которое будет полностью приспособлено для его проживания», — добавила Ермакова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев и призвал коллег активнее решать вопросы, с которыми обращаются жены и матери военнослужащих. Каждый должен почувствовать внимание и заботу, особенно дети.

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