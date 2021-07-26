Жителям Подмосковья рассказали о правилах перепланировки в квартирах с газом

В подмосковных квартирах с газовыми плитами запрещено самовольно делать перепланировку. Переустройство помещения необходимо согласовать, так как речь идет о безопасности не только самих жильцов, но и соседей.

За незаконную перепланировку грозит штраф. Чтобы избежать наказания, нужно согласовать неоформленное переустройство. Для этого необходимо выяснить, можно ли оформить сделанную перепланировку. Обратиться нужно в орган местного самоуправления. Там же расскажут, какие документы нужно предоставить.

Если в квартире изменили схему внутридомового газового оборудования, то придется обратиться в специализированную организацию. После завершения перепланировки приемная комиссия должна выдать акт, а орган местного самоуправления — отправить документ в Росреестр для регистрации прав.

При этом стоит помнить, что самостоятельно запрещено устанавливать и подключать газовое оборудование. Также нельзя ставить такое оборудование в спальнях и гостиных. Запрещается самостоятельно перекрывать доступ к оборудованию, изменять устройство вентиляции и дымохода.