Подмосковье 03 апреля 2023, 13:48 Квартет Олега и Натальи Бутман выступит в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 29 апреля Музей-заповедник «Горки Ленинские»

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В концертном зале научно-культурного центра «Музей В. И. Ленина» в музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Ленинском округе 29 апреля запланировали выступление квартета Олега и Натальи Бутман. Его посвятят всем любителям джазовой музыки, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Олега и Наталью Бутман считают звездами российского джаза. Они являются членами Московского Союза композиторов и обладателями специальной премии журнала Billboard.

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«Олег Бутман, джазовый барабанщик, младший брат Игоря Бутмана <…> В возрасте 20 лет, считаясь самым выдающимся барабанщиком Советского Союза, Олег выступал с Grover Washington Jr., Pat Metheny, Richie Cole», — пояснили в министерстве.

В «Горках Ленинских» поклонники жанра услышат классический джаз 1940-х годов, хард-боп и фьюжн, «бразилию», авторские песни на русском языке, а также инструментальные пьесы из авторских альбомов музыкантов.

Программу в рамках проекта «Jazzовые сезоны. Резиденция» курирует народный артист России Игорь Бутман.

«Ежегодно фестиваль „Jazzовые сезоны“ объединяет тысячи любителей джаза, которые на два летних дня приезжают в музей-заповедник „Горки Ленинские“. В этом году 19 и 20 августа фестиваль пройдет уже в девятый раз», — заявил Игорь Бутман.

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