Подмосковье 04 августа 2023, 09:01 Квадроцикл и багги передали вместе с гуманитарной помощью из Чехова в зону СВО Телеканал «360»

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Гуманитарную помощь для десантников отправили из Чехова в зону специальной военной операции ко Дню Воздушно-десантных войск. Вместе с бронежилетами и другим оборудованием бойцам передали квадроцикл и багги.

Грузовик со всем необходимым отправили на передовую специально для воинов-десантников 106-й бригады.

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«Сделали сбор централизованно — именно для Воздушно-десантных войск. Собрали бронежилеты, разгрузки, все необходимое и еще дополнительные специальные средства. И конечно, <…> требуется специальная техника, мы предоставили еще и квадроцикл, и багги. Мы уверены, что эти средства пригодятся при защите нашего государства», — сказал глава городского округа Чехов Григорий Артамонов.

Десантники, несущие службу в зоне спецоперации, получили боевые награды на торжественном митинге у мемориала павшим воинам крылатой пехоты.

«Было очень приятно, что ребята, кто сегодня принимают участие в специальной военной операции, получили заслуженные награды. Мы гордимся ими, мы желаем им только здоровья и только победы», — сказала руководитель подмосковного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Также в городе работали выставки оружия и детского рисунка, приуроченные ко Дню Воздушно-десантных войск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества», который помогает участникам спецоперации и их семьям.

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