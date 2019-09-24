Домашнее задание по ОБЖ теперь можно будет делать с помощью квадрокоптера, а на уроках труда не только собирать табуретки и вышивать крестиком, но и печатать фигурки на 3D-принтере. В школах Подмосковья сегодня открылись центры «Точка роста». Это классы, в которых есть все самые лучшие гаджеты для образования и творчества. Пока их 77, но в ближайшие три года они появятся в каждой сельской школе. Один из таких центров расположен в деревне Дрожжино Ленинского городского округа.

«Точка роста» — это центр, где теперь у ребят будут проходить уроки географии, технологии, физики, ОБЖ и информатики. Подобрать слова во время первой встречи с виртуальной реальностью ученикам было трудно. Раньше, например, VR-шлем семиклассник Никита видел только в кино. А сегодня весь 7 «В» с удовольствием изучал новое оборудование.

Внимание мальчиков привлек, конечно, квадрокоптер. После внимательного рассмотрения он остался цел, но если бы и сломался, то починить его можно прямо в соседнем кабинете — там есть 3D принтер.

Источник фото: телеканал «360»

Объемная печать школьников не слишком удивила — с принципом работы они знакомы. Но вот в то, что это все теперь так близко, в их родной школе, пока верят с трудом.

Сегодня такие классы, в которых школьники с помощью самых модных гаджетов будут учиться новому, открылись во многих сельских школах страны. Это — федеральный образовательный проект. В Московской области таких классов пока 77, но дальше будет еще больше.

Источник фото: телеканал «360»

Каждый центр «Точка роста» буквально напичкан оборудованием. С помощью коптера дети научатся делать фотоснимки местности и выстраивать безопасные пути — например, от дома до школы. А на уроках труда теперь будут не только мастерить табуретки, но и 3D-модели. На информатике — изучать кибербезопасность. Классическими остались, пожалуй, только шахматы.

Центр образования «Точка роста» открылся в сельской школе Балашихи Подробнее

«Есть научно обоснованные представления о том, какие дисциплины гораздо быстрее формируют новый тип мышления, помогут ребенку эффективно решать задачи», — отметила заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме уроков будут еще и дополнительные бесплатные занятия. Вести все лекции будут специально подготовленные педагоги. И не страшно, что от квадракоптера могут остаться одни винтики — это как раз то, на что направлена работа каждого центра «Точка роста»: развитие творчества и инженерного мышления.