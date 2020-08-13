Выдающемуся военачальнику Леонтию Кузнецову исполнилось 82 года. Он не раз командовал парадом Победы на Красной площади

В этот день, 13 августа, в далеком 1938 году родился выдающийся советский и российский военачальник Кузнецов Леонтий Васильевич. Он принимал один из парадов Победы на Красной площади и не раз командовал им. Но этому предшествовал долгий путь доблестной службы.

Леонтий Кузнецов почетный гражданин Подмосковья. Но родился он в Саратовской области. В тех же краях окончил профессионально-техническое училище в 1961 году. Позднее отучился еще в нескольких учреждениях.

Среди них Ленинградское высшее общевойсковое командное училище имени Кирова, Военная академия имени Фрунзе и Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил имени Ворошилова.

Будучи студентом, в 1961 году он начал работать токарем на заводе «Серп и молот» в Саратове. В том же году его призвали рядовым на срочную военную службу.

Леонтий Кузнецов офицером прошел все должности от командира взвода до командующего армией. Дослужился до воинского звания генерала-полковника.

На протяжении семи лет он был командующим войсками Московского военного округа. В этой должности принимал парад Победы на Красной площади 1997 года и командовал им в 1995, 1996 и 1998 годах.

Леонтий Кузнецов награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степеней, «За военные заслуги», а также многочисленными медалями.

По постановлению губернатора Подмосковья от 22 октября 1999 года ему присвоено звание почетного гражданина Московской области.