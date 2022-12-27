Подмосковье 27 декабря 2022, 12:50 Кузнец-самоучка выковал башню с часами для привокзальной площади в Луховицах

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Новая достопримечательность появилась в Луховицах. Территорию перед железнодорожным вокзалом украсила башня с часами. Подарок городу сделал Андрей Мартыш, кузнец-самоучка из села Григорьевское.

Кузнечным делом Андрей занялся пять лет назад — смотрел обучающие видео в интернете, общался с умельцами на форумах.

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«Учился я все сам, просто как увлечение. <…> В интернете смотрел, пробовал. Потом увлечение переросло во что-то большее», — рассказал мастер художественной ковки Андрей Мартыш.

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Идею установки на площади арт-объекта поддержал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин. Башню мастер сделал за месяц. Приобрести часы для нее помогли два местных спонсора.

«Мне знакомая помогла с эскизом. Нарисовали. Делали мы ее около месяца, может быть чуть побольше. Работа сложная, тяжелая, очень громоздкая. Соответственно, материала очень много. Но ничего, справились», — отметил мастер художественной ковки Андрей Мартыш.

Андрей планирует сделать и установить рядом с башней скамейки, чтобы около вокзала было настоящее место для встреч и отдыха. Сейчас мастер работает над еще одним интересным проектом — реставрирует ворота для храма Рождества Христова.

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