Кузбасский атлет провел тренировку перед перетягиванием колеса обозрения в Люберцах

Самый сильный человек Кузбасса Валерий Остапенко впервые в истории попытается установить мировой рекорд по перетягиванию колеса обозрения за веревку. Он собрался сдвинуть аттракцион высотой 41 метр и весом 120 тонн и уже провел тренировку.

Это колесо — самое большое в Московской области. Остапенко попытается перетянуть его в Наташинском парке в Люберцах. Фиксировать рекорд будет Президент ОФСОО «Федерация силового экстрима России», главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Николаевич Грищенко. Сам силач является атлетом этой федерации.

«Ранее стронгмены, чтобы установить свои рекорды, перемещали чертово колесо, толкая кабины, используя всю массу тела и возможности всех групп мышц, при этом и вес, и высота самого агрегата были намного меньше. В нашем случае спортсмен будет иметь намного меньше возможностей, используя только один канат, за который можно будет тянуть колесо, упираясь ногами в в его основание», — рассказал организатор мероприятия, силач Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк».

По его словам, сложности Остапенко добавит то, что приводной узел в современных аттракционах такого типа не дает свободный ход колесу обозрения, как это было раньше. Мероприятие начнется 22 июня в 12:00.