Кусты брусники зацвели в Подмосковье

Лесная брусника зацвела в Подмосковье. Этот вечнозеленый кустарник очень распространен на территориях с хвойными деревьями.

Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов отметил, что ягоды брусники полезны, а листья популярны в народной медицине.

Насладиться цветением можно лишь короткий промежуток времени — бледно-розовые цветы радуют глаз всего две недели Олег Баженов.

Уже в середине августа можно отправляться за ягодами. Если позволит погода, сезон продлится до конца октября.

«Не пропустите сезон полезной и вкусной ягоды», — призвали в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

Ранее стало известно, что черника зацвела в лесах Московской области.