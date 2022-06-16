16 июня 2022, 10:42
Кусты брусники зацвели в Подмосковье
Лесная брусника зацвела в Подмосковье. Этот вечнозеленый кустарник очень распространен на территориях с хвойными деревьями.
Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов отметил, что ягоды брусники полезны, а листья популярны в народной медицине.
Насладиться цветением можно лишь короткий промежуток времени — бледно-розовые цветы радуют глаз всего две недели
Олег Баженов.
Уже в середине августа можно отправляться за ягодами. Если позволит погода, сезон продлится до конца октября.
«Не пропустите сезон полезной и вкусной ягоды», — призвали в комитете лесного хозяйства Подмосковья.
Ранее стало известно, что черника зацвела в лесах Московской области.