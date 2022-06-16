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    16 июня 2022, 10:42

    Кусты брусники зацвели в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Лесная брусника зацвела в Подмосковье. Этот вечнозеленый кустарник очень распространен на территориях с хвойными деревьями.

    Кусты брусники зацвели в Подмосковье | Изображение 1

    Председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов отметил, что ягоды брусники полезны, а листья популярны в народной медицине.

    Насладиться цветением можно лишь короткий промежуток времени — бледно-розовые цветы радуют глаз всего две недели

    Олег Баженов.

    Уже в середине августа можно отправляться за ягодами. Если позволит погода, сезон продлится до конца октября.

    «Не пропустите сезон полезной и вкусной ягоды», — призвали в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

    Ранее стало известно, что черника зацвела в лесах Московской области.