Кусок фасада «отколол» от химкинской иномарки полмиллиона рублей. УК почему-то не в курсе

Парковка под окнами собственного дома «обошлась» жителю Химок в полмиллиона рублей. Упавший кусок фасада помял крышу и разбил лобовое стекло дорогой иномарки. Мужчина во всем винит управляющую компанию и хочет, чтобы коммунальщики оплатили ему ремонт. УК свою вину признавать отказывается.

Потраченные нервы, бумажная волокита и 500 тысяч рублей — вот, во что обошлась парковка под окнами собственного дома для Григория. Нет, речь не об угоне автомобиля, а только о повреждении. Кусок фасада здания отметился на новенькой иномарке — ущерб оценили в полмиллиона рублей.

«Через какое-то время признали это обрушение, дали документы. Но вот уже больше года ждем решения суда, финансово это никак не покрывают. Благо, автомобиль не является для меня кормящим инструментом, если бы другой человек попал в эту ситуацию — были бы уже последствия», — сказал Григорий Никифоров, житель дома № 7 по ул. Совхозная.

Мужчина во всем винит управляющую компанию, мол, если бы следили за домом, как полагается — не пришлось бы перед выходом из подъезда невольно поглядывать наверх. Многоэтажки новенькие, но уже разваливаются по кускам. И это только часть претензий.

«Большие долги и дом, как и все остальные, которые обслуживаются это организацией, постоянно на грани отключения. То есть они доводят ситуацию до последнего, если не получается у них по судам как-то эти долги списать», — сказал Григорий Никифоров, житель дома № 7 по ул. Совхозная.

И это при том, как говорят жители, что тарифы тут одни из самых высоких в городе. За двухкомнатную квартиру, например, набегает 11 тысяч рублей в месяц. И было бы не так обидно, если бы деньги шли куда надо, а в итоге компания — в списке главных должников города.

«К сожалению, жалобы на управляющую компанию поступают, как от физических лиц, так и от юридических, в частности, ресурсоснабжающих организаций. Жалобы такого характера, что управляющая компания имеет долги», — сказал Николай Лебедев, заведующий отделом № 20 ГЖИ Московской области.

Проблемы с этой управляющей компанией начались у жителей уже давно. В 2017 году съемочная группа «360» приехала по просьбе жильцов, основные жалобы: коммунальщики скандалят с собственниками, прячутся за стальной дверью от журналистов и отключают свет всем, кто не согласен с их тарифами.

«Раньше у „Технокома“ была популярная мера борьбы с должниками, да и не только с должниками, а, в принципе, с теми, кто им не угоден — просто могли не пустить на парковку. У меня было два таких случая, и по обоим написаны заявления в полицию, только после этого меня пускали на парковку», — сказал Александр Бекетов, житель дома № 9 по ул. Совхозная.

Александр из тех жителей, кому удалось добиться перехода своей многоэтажки под управление другой компании. Еще пару лет назад у «Технокома» было пять домов, сейчас осталось три. Но даже, несмотря на это, коммунальщики своих привычек не меняют — офис и директор УК, будто в неприступной крепости за стальной дверью. Журналистам «360» удалось встретиться с учредителем управляющей компании.

Учредитель ООО «Техноком» Ашот Амирханов оказался не в курсе данной проблемы. Впрочем, то, что в управляющей компании о своих долгах не знают — еще не освобождает их ответственности. Сейчас Госжилинспекция проводит проверку. Если все подтвердится, то «Технокому» грозит штраф в 300 тысяч рублей, а за повторение ситуации и вовсе отберут лицензию.