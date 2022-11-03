Бесплатные курсы предвоенной подготовки стартовали в Красногорске | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 12:24 Бесплатные курсы предвоенной подготовки стартовали в Красногорске

Читать 360tv в

Жители Красногорска смогут пройти бесплатные курсы военного дела и тактической медицины. На первом занятии побывали свыше 120 человек. Им рассказали о тактике, работе с оружием и оказании первой помощи.

Инициатор курса — руководитель патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков. В прошлом он боевой офицер, ветеран подразделения «Альфа». Тренеры его команды — профессионалы своего дела, которые также прошли через многие горячие точки.

Реклама

Илья рассказал, что после объявления частичной мобилизации в регионе появилось много платных курсов военной подготовки, однако не у каждого есть деньги, чтобы получить необходимые знания. Поэтому зародилась идея — создать бесплатную альтернативу для всех желающих.

Реклама

«Конечно, необученного бойца на фронт не отправят, но ведь всем нужно разное время, чтобы познать азы военной науки. Пусть лучше наши ребята начнут вникать в это дело заранее», — сказал он.

Курс начнется с теоретических занятий, а через полтора месяца ученики перейдут к практике на стрельбищах. По мнению инструктора, важно подготовить ребят, прежде чем давать им в руки оружие, ведь на поле боя важно не только поразить противника, но и самому остаться живым.

Он добавил, что курсы не готовят полноценных воинов, а дают базовые знания. Это помогает людям серьезнее относиться к тому, что раньше считалось ненужными навыками.

«У нас вообще сейчас люди все, что раньше могли с улыбкой и ухмылкой воспринимать, сейчас воспринимают по-серьезному. И сейчас они понимают, что рано или поздно, не дай бог, что это может когда-то прийти, чтобы знать и понимать, как защищать», — поделился инструктор.

Изучают и основы первой помощи — по одной проблеме за занятие. Большое внимание уделяют кровотечениям, потому что потеря крови может привести к печальным последствиям.

Занятия проводят два раза в неделю — по средам и субботам, для всех желающих. Такие знания никогда не будут лишними, ведь важно быть готовым к любой непредвиденной ситуации.