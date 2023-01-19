Подмосковье 19 января 2023, 15:12 Курсы по уходу за лежачими больными и инвалидами появились в Ногинске

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Первый в Подмосковье симуляционный класс, где научат ухаживать за тяжело больными людьми, открылся на базе пансионата для пожилых и инвалидов «Ногинский». Кабинет оснастили из бюджета региона на сумму в один миллион рублей.

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Первый урок посетили 12 жителей Богородского округа. Одна из низ — Светлана Лухтанова, чья 92-летняя мама уже несколько лет страдает тяжелым заболеванием кишечника и редко встает с постели. Женщина оказалась не готова к этому и о многих нюансах ухода за тяжело больными людьми не знала. Когда услышала об открытии курсов, сразу воспользовалась такой возможностью.

«Было очень полезно узнать, что пожилым и лежачим людям надо делать упражнения на диафрагму. Теперь мама будет надувать шарики и пускать пузыри через соломку, чтобы в легких не было застоя», — рассказала Светлана.

Обучение на курсах длится два дня по шесть часов. Специалисты пансионата рассказывают, как ухаживать за инвалидами и лежачими больными, чтобы избежать пролежней или асфиксии. В этом очень помогают манекены, на которых отрабатываются базовые техники.

«Те, кто прошел обучение в нашем симуляционном классе, получат сертификаты. Занятия предназначены также для сотрудников, которые ухаживают за больными в пансионатах и медучреждениях, — рассказал директор пансионата Гульфия Исхакова.

Необходимость оборудования специализированного кабинета назрела давно. Жители округа часто обращались в «Ногинский» с просьбой помочь советом и подсказать, что и как делать, если в доме появился тяжело больной родственник. Теперь оказывать такую поддержку стало гораздо удобнее. Двери пансионата открыты для жителей всех округов Подмосковья.